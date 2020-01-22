Стефанчук анонсировал защиту госсимволов и новый герб

Верховная Рада рассмотрит закон о государственных символах и регламентирует Большой Государственный Герб. Об этом заявил первый вице-спикер Верховной Рады во время торжественная церемония поднятия Государственного флага Украины, передает пресс-служба парламента.



"И эта задача стоит у нас, в том числе, и на эту каденцию Верховной Рады Украины. Мы уже вписали в План законопроектных работ подготовку проекта Закона о государственных символах Украины, порядок их использования и порядок их охраны", - сказал он.



Стефанчук напомнил, что Большой Государственный Герб Украины предусмотрен ст. 20 Конституции Украины.



Возле центрального входа здания Верховной Рады военные Почетного караула под Государственный Гимн Украины подняли Государственный флаг.



Как сообщал сайт "Комментарии", сегодня, 22 января, отмечается День соборности.







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