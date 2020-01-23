Генеральный прокурор открыл производство в отношении Кивы

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Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка открыл производство
в отношении народного депутата от
партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ильи Кивы. Об этом сообщает
пресс-служба Офиса прокурора.
Отмечается, что генпрокурор возбудил производство из-за нанесения
телесных повреждений посетителю одного из столичных ресторанов.
"Соответствующие сведения внесены в единый реестр досудебных
расследований с предварительной квалификацией по ч.1 ст.122 Уголовного кодекса
Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение)", – говорится в
сообщении.
Отметим, что в Украине открыть производство в отношении народного
депутата может только генпрокурор.
Ранее "Комментарии" писали, что народный депутат Илья
Кива 22 января заявил, что на него напали в ресторане "Мокко" в Киеве.
"Человек, который напал на меня в ресторане "Мокко", вел себя
неадекватно и выкрикивал нецензурные слова. Я встал и подошел к нему,
наклонился с целью попросить вести себя прилично и он совершил удар. Этому поведению
и поступку ранее предшествовали угрозы в сети, как в личной переписке, так и
публично!", - написал Кива.
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