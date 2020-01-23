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Генеральный прокурор открыл производство в отношении Кивы

Производство открыто из-за драки в киевском ресторане

сегодня, 01:52
Автор:

• Татьяна Веремеева

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка открыл производство в отношении народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ильи Кивы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса прокурора.

Отмечается, что генпрокурор возбудил производство из-за нанесения телесных повреждений посетителю одного из столичных ресторанов.

"Соответствующие сведения внесены в единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.1 ст.122 Уголовного кодекса Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение)", – говорится в сообщении.

Отметим, что в Украине открыть производство в отношении народного депутата может только генпрокурор.

Ранее "Комментарии" писали, что народный депутат Илья Кива 22 января заявил, что на него напали в ресторане "Мокко" в Киеве.

"Человек, который напал на меня в ресторане "Мокко", вел себя неадекватно и выкрикивал нецензурные слова. Я встал и подошел к нему, наклонился с целью попросить вести себя прилично и он совершил удар. Этому поведению и поступку ранее предшествовали угрозы в сети, как в личной переписке, так и публично!", - написал Кива.


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