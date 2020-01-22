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Драка нардепа Кивы и ветерана АТО в ресторане: подробности

В сети опубликованы скрины переписки между нардепом Ильей Кивой и ветераном АТО Михаил Майманом накануне потасовки в ресторане в центе Киева

22 января 2020, 16:13
Автор:

• Таисия Ерохина

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что на него напали. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Человек, который напал на меня в ресторане "Мокко", вел себя неадекватно и выкрикивал нецензурные слова. Я встал и подошел к нему, наклонился с целью попросить вести себя прилично и он совершил удар. Этому поведению и поступку ранее предшествовали угрозы в сети, как в личной переписке, так и публично!", - написал Кива.

По его словам, такие системные действия против него, как оппозиционного политика, продолжаются уже полгода.

Скрины переписки нардепа и ветерана АТО Михаила Маймана опубликовал "4 канал". Текст содержит много брани и нецензурных слов.

Telegram-канал "Новина", который и опубликовал видео, написал, что Кива якобы встречался в заведении с криминальными авторитетами, и именно нардеп якобы провоцировал посетителя и пытался ударить головой.

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В полиции выясняют обстоятельства случившегося.

"По предварительной информации, в ресторане между заявителем и его знакомым произошел словесный конфликт, в результате которого возникла кратковременная драка. Нардепу оказана медицинская помощь без госпитализации. Сейчас правоохранители проводят мероприятия для установления местонахождения другого участника инцидента, который с места происшествия уехал на автомобиле", - сообщили в облуправлении Нацполиции.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в центре Киева избили нардепа. Видео потасовки появилось в сети: человек на записи похож на нардепа Киву.


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Источник: https://www.facebook.com/kivailya
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