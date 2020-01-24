Минкульт успокоил: за дезинформацию сажать не будут

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Законопроект о противодействии дезинформации не предусматривает тюремное заключение. Об этом рассказал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, пишет "Еспресо.TV".
Он отметил, что если в течении года будет обнаружено, как минимум, три случая дезинформации, тогда наступает уголовная ответственность. Однако наказание за это будет в виде общественных работ: в тюрьму никто никого сажать не будут.
Как сообщало издание "Комментарии", представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Харлем Дезир выразил обеспокоенность по поводу ряда положений украинского законопроекта о противодействии дезинформации, направленного на фактический контроль средств массовой информации на период российской агрессии.
Напомним, что 17 января Минкульт презентовал основные положения законопроекта о противодействии
дезинформации. За нарушение стандартов
намерены были ввести административную ответственность за распространение
дезинформации, за нарушение правил опровержения, предоставления ответа и
требований прозрачности – 5-10 000 необлагаемых минимумов доходов граждан. И предполагалась
уголовная ответственность за системное и умышленное массовое распространение
дезинформации: ограничение или лишение свободы от 1 до 7 лет.
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