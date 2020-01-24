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Минкульт успокоил: за дезинформацию сажать не будут

За дезинформацию не будет срока, а только общественные работы

24 января 2020, 09:50
Автор:

• Наталья Шевченко

Законопроект о противодействии дезинформации не предусматривает тюремное заключение. Об этом рассказал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, пишет "Еспресо.TV".

Он отметил, что если в течении года будет обнаружено, как минимум, три случая дезинформации, тогда наступает уголовная ответственность. Однако наказание за это будет в виде общественных работ: в тюрьму никто никого сажать не будут.

Как сообщало издание "Комментарии", представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Харлем Дезир выразил  обеспокоенность по поводу ряда положений украинского законопроекта о противодействии дезинформации, направленного на фактический контроль средств массовой информации на период российской агрессии.

Напомним, что 17 января Минкульт презентовал основные положения законопроекта о противодействии дезинформации.  За нарушение стандартов намерены были ввести административную ответственность за распространение дезинформации, за нарушение правил опровержения, предоставления ответа и требований прозрачности – 5-10 000 необлагаемых минимумов доходов граждан. И предполагалась уголовная ответственность за системное и умышленное массовое распространение дезинформации: ограничение или лишение свободы от 1 до 7 лет.



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Источник: https://espreso.tv/news/2020/01/23/kryminalna_vidpovidalnist_za_dezinformaciyu_nastupaye_pislya_vysnovku_yespl_ta_peredbachaye_lyshe_suspilno_korysni_roboty_borodyanskyy
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