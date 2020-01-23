ОБСЕ раскритиковали законопроект о дезинформации в Украине

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Харлем Дезир выразил сегодня обеспокоенность по поводу ряда положений украинского законопроекта о противодействии дезинформации, направленный на фактический контроль средств массовой информации на период российской агрессии. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на речь самого Дезира.
"Я понимаю необходимость борьбы с дезинформацией, особенно в контексте нынешнего конфликта в Украине и вокруг нее. Но это не должно делаться за счет свободы средств массовой информации и вмешательства государства в содержание средств массовой информации и организацию журналистской деятельности в стране", - указал европейский дипломат.
Дезир также добавил, что он готов участвовать в обсуждениях с властями и провести юридическую экспертизу законопроекта, чтобы гарантировать, что он не повлияет негативно на свободу СМИ и соответствует международным стандартам.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что похожее опасение выразили и в международной организации журналистов.
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