«Сваты» и «Квартал»: Порошенко обвинил ГБР в работе на агрессора

Экс-президент Украины, народный депутат Петр Порошенко заявил, что уголовные дела в отношение него являются политическим заказом, а Госбюро расследований работает в интересах России. Об этом он сказал после посещения ГБР.



"Я сегодня был приглашен после того, как я лично добровольно сам явился 20 января в помещении ГБР, чтобы прекратить инсинуации по поводу повесток и определить – когда я смогу прийти на допрос. Мне подчеркнули, что очень важно прийти сегодня 24 января. Я был вынужден отменить международный визит в Швейцарию в Давос, где были запланированы ряд международных встреч", - сказал Порошенко.



По мнению экс-президента, силовики мониторят его переписку и перемещения, поэтому назначили допрос на ту дату, на которую он взял билеты.



"Я сказал, что если я отменяю международный визит, то я официально обращаюсь и прошу меня сегодня допросить по всем без исключения делам, которые завели", – добавил Порошенко.



Однако, по его словам, следователи отказались проводить допросы по всем делам.



"Сегодня больше часа велась дискуссия о том, что они отказываются меня допрашивать... Потому что им нужно шоу, которое пишут известные сценаристы "Сватов" или "95 квартала". Мы им делать не дадим", - сказал экс-президент.



Порошенко рассказал, то в следственных действиях по делам, в которых он проходит в качестве свидетеля, есть люди, которые фигурируют в так называемых "пленках Трубы".



"Было ужасно слушать то, что происходило по Минским договоренностям. Я никогда ничего подобного не слышал. Следователь прятал глаза и это было очень плохим спектаклем… У нас на сегодняшний день ГБР действует на стороне России", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал сайт "Комментарии", 24 января Петр Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований.

Под здание ГБР, где проходит допрос Порошенко, принесли золотой унитаз.



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