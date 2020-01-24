В ГБР пояснили, почему не пустили «группу поддержки» Порошенко в помещение ведомства

Явка пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос по делу о Минских соглашениях в качестве свидетеля не обошлась без инцидентов. Так, в помещение не пустили нардепов, которые пришли с политиком, и родственников Героев Небесной сотни. В Государственном бюро расследований (ГБР) действия этих людей назвали нарушением закона, говорится на странице ведомства в Facebook.

Так, в ГБР рассказали, что попытки народных депутатов Украины попасть в помещение Государственного бюро расследований, является прямым нарушением закона. Речь идет о ст. 2 Закона Украины "О Государственном бюро расследований", которая запрещает "незаконное вмешательство государственных органов, их должностных и служебных лиц в деятельность ведомства.

Сам Порошенко на своей странице в Facebook написал, что фракция "Европейская Солидарность" и семьи Героев Небесной Сотни требуют не допустить к исполнению обязанностей в ГБР бывшего адвоката Виктора Януковича.

"Хочу подчеркнуть, что недопущение народных депутатов и семей Небесной Сотни в помещение ГБР является грубым нарушением закона. Взялся передать руководству ГБР совместное обращение народных депутатов Украины и семей Героев Небесной Сотни", - сообщил он.

В видео можно услышать, что Порошенко извинился перед людьми за поведение охранников ГБР, которым сказал, что они "не являются полицейскими и не являются украинцами".

Напомним, сегодня под здание ГБР, где проходит допрос Порошенко, принесли золотой унитаз.

Ранее "Комментарии" писали, что эксперты проанализировали решение о принудительном приводе Порошенко на допрос и возможные последствия этого.

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