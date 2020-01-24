В ГБР пояснили, почему не пустили «группу поддержки» Порошенко в помещение ведомства

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Явка пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос по делу о Минских соглашениях в качестве свидетеля не обошлась без инцидентов. Так, в помещение не пустили нардепов, которые пришли с политиком, и родственников Героев Небесной
сотни. В Государственном бюро расследований (ГБР) действия этих людей назвали нарушением
закона, говорится на странице ведомства в Facebook.
Так, в ГБР рассказали, что попытки народных депутатов Украины попасть в помещение Государственного бюро расследований, является прямым нарушением закона. Речь идет о ст. 2 Закона Украины "О Государственном бюро расследований", которая запрещает "незаконное вмешательство государственных органов, их должностных и служебных лиц в деятельность ведомства.
Сам Порошенко на своей странице в Facebook написал, что фракция
"Европейская Солидарность" и семьи Героев Небесной Сотни требуют не допустить
к исполнению обязанностей в ГБР бывшего адвоката Виктора Януковича.
"Хочу подчеркнуть, что недопущение народных депутатов и семей
Небесной Сотни в помещение ГБР является грубым нарушением закона. Взялся передать
руководству ГБР совместное обращение народных депутатов Украины и семей Героев
Небесной Сотни", - сообщил он.
В видео можно услышать, что Порошенко извинился перед людьми за поведение
охранников ГБР, которым сказал, что они "не являются полицейскими и не являются украинцами".
Напомним, сегодня под здание ГБР, где проходит допрос
Порошенко, принесли золотой унитаз.
Ранее "Комментарии" писали, что эксперты проанализировали
решение о принудительном приводе Порошенко на допрос и возможные последствия этого.
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