Язык

Українська

Русский

Coinspot 27.01.2020

BTC/USD

8 573,14

ETH/USD

165,11

LTC/USD

55,91

НБУ 27.01.2020

USD/UAH

24,33

EUR/UAH

26,84

RUB/UAH

0.393

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Эксперимент с передачей «Укрзализныци» приведет к катастрофе, – Медведчук
НОВОСТИ Все новости

Эксперимент с передачей «Укрзализныци» приведет к катастрофе, – Медведчук

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что передача «Укрзализныци» в управление немецкой Deutsche Bahn, которую предложил премьер-министр Алексей Гончарук, может нанести серьезный ущерб Украине

сегодня, 19:04
Автор:

• Комментарии

"Случай действительно "беспрецедентный" даже для весьма богатой на странные управленческие решения Украины. Такого еще не было, чтобы целую подотрасль страны, имеющую стратегическое значение, передали в управление иностранной компании. Очевидно, именно для этого Гончаруку дали еще один шанс"", – возмутился депутат. 

Медведчук не исключил, что такое нестандартное решение власти не будет последним. По его словам, украинское руководство еще никогда не было таким некомпетентным и экономика страны может этого не пережить.

"После такого "мудрого" управленческого решения нас явно ждет еще немало масштабных новшеств от Гончарука. Вопрос только в том, как украинская экономика их переживет. Каждый день пребывания нынешнего правительства у власти ведет Украину к катастрофе. Страну нужно спасать, и спасать срочно – уже сегодня. Завтра будет поздно", – добавил Медведчук.

Напомним, ранее Виктор Медведчук заявил, что заявление Гончарука об отставке является циничным и дешёвым пиар-ходом. Кроме того, по мнению нардепа, главной угрозой национальной безопасности Украины является непрофессионализм власти.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://zik.ua/ru/news/2020/01/27/viktor_medvedchuk_kazhdyy_den_prebyvaniya_nyneshnego_pravitelstva_u_vlasti_vedet_ukrainu_k_katastrofe_956948
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...