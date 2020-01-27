Эксперимент с передачей «Укрзализныци» приведет к катастрофе, – Медведчук

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"Случай действительно "беспрецедентный" даже для весьма богатой на странные управленческие решения Украины. Такого еще не было, чтобы целую подотрасль страны, имеющую стратегическое значение, передали в управление иностранной компании. Очевидно, именно для этого Гончаруку дали еще один шанс"", – возмутился депутат.
Медведчук не исключил, что такое нестандартное решение власти не будет последним. По его словам, украинское руководство еще никогда не было таким некомпетентным и экономика страны может этого не пережить.
"После такого "мудрого" управленческого решения нас явно ждет еще немало масштабных новшеств от Гончарука. Вопрос только в том, как украинская экономика их переживет. Каждый день пребывания нынешнего правительства у власти ведет Украину к катастрофе. Страну нужно спасать, и спасать срочно – уже сегодня. Завтра будет поздно", – добавил Медведчук.
Напомним, ранее Виктор Медведчук заявил, что заявление Гончарука об отставке является циничным и дешёвым пиар-ходом. Кроме того, по мнению нардепа, главной угрозой национальной безопасности Украины является непрофессионализм власти.
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