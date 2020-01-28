Новый вице-глава ГБР отрицает защиту Януковича в прошлом

Сегодня во время брифинга Госбюро расследований, где новым заместителем директора стал Александр Бабиков, последний отрицал свою причастность в защите бывшего главы государства Виктора Януковича. Об этом передает агентство "РБК-Украина".

Чиновник указал, что единственное, что ему можно вменять, это сотрудничество с адвокатской фирмой, который в период судебного производства по факту госизмены Януковича, подписал несколько технических документов.

"Я не представлял права и интересы господина Януковича, тем более, в делах Майдана", - заявил Бабиков.

Кроме того, он отрицает, что когда-либо общался с Януковичем и никогда не подписывал с ним контракт.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал об экспертном мнении в отношении принудительного привода пятого президента Украины Петра Порошенко в ГБР.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!