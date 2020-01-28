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Новый вице-глава ГБР отрицает защиту Януковича в прошлом

Александр Бабиков сообщил, что всего лишь подписывал технические документы, как сотрудник адвокатского агентства, с которым сотрудничал беглый президент Янукович

сегодня, 12:51
Автор:

• Екатерина Белоброва

Сегодня во время брифинга Госбюро расследований, где новым заместителем директора стал Александр Бабиков, последний отрицал свою причастность в защите бывшего главы государства Виктора Януковича. Об этом передает агентство "РБК-Украина".

Чиновник указал, что единственное, что ему можно вменять, это сотрудничество с адвокатской фирмой, который в период судебного производства по факту госизмены Януковича, подписал несколько технических документов.

"Я не представлял права и интересы господина Януковича, тем более, в делах Майдана", - заявил Бабиков.

Кроме того, он отрицает, что когда-либо общался с Януковичем и никогда не подписывал с ним контракт.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал об экспертном мнении в отношении принудительного привода пятого президента Украины Петра Порошенко в ГБР.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/pervyy-zamglavy-gbr-babikov-otritsaet-zashchitu-1580206719.html
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