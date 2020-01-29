Датское СМИ: Медведчук был первым украинским политиком, который сказал, что заявление Гончарука об отставке – это дешевый пиар

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук был первым украинским политиком, который предсказал, что заявление премьер-министра Алексея Гончарука об уходе с должности не имеет ничего общего с его отставкой. Об этом сообщает датское издание Mr. East.

"Это всего лишь дешевый пиар от Гончарука, который не имеет никакого отношения к его отставке. Правительство и Гончарук заслуживают отставки, но, к сожалению, этого не происходит, сообщает председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук", – говорится в материале.

Комментируя заявления Алексея Гончарука, Медведчук также говорил, что в соответствии со статьей 115 Конституции Украины, премьер-министр может подать заявление об отставке только Верховной Раде, а не президенту Украины.

"Гончарук подал президенту заявление об отставке с правом внесения в парламент. Но такое заявление, в соответствии со статьей 115 Конституции Украины, премьер-министр может подать только Верховной Раде, а не президенту", – сообщал он ранее.

По мнению Медведчука, команда нынешнего украинского правительства во главе с премьер-министром – это "команда дилетантов, которая действует исключительно в собственных интересах".

Ранее "Комментарии" сообщали, что эксперты прокомментировали обещания Гончарука о масштабном ремонте дорог в этом году.

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