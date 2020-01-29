Датское СМИ: Медведчук был первым украинским политиком, который сказал, что заявление Гончарука об отставке – это дешевый пиар

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Председатель политсовета
партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук был первым
украинским политиком, который предсказал, что заявление премьер-министра
Алексея Гончарука об уходе с должности не имеет ничего общего с его отставкой. Об
этом сообщает
датское издание Mr. East.
"Это всего лишь
дешевый пиар от Гончарука, который не имеет никакого отношения к его отставке.
Правительство и Гончарук заслуживают отставки, но, к сожалению, этого не
происходит, сообщает председатель политсовета партии "Оппозиционная
платформа – За жизнь" Виктор Медведчук", –
говорится в материале.
Комментируя
заявления Алексея Гончарука, Медведчук также говорил, что в соответствии
со статьей 115 Конституции Украины, премьер-министр может подать заявление об
отставке только Верховной Раде, а не президенту Украины.
"Гончарук подал
президенту заявление об отставке с правом внесения в парламент. Но такое
заявление, в соответствии со статьей 115 Конституции Украины, премьер-министр
может подать только Верховной Раде, а не президенту", – сообщал он ранее.
По мнению Медведчука, команда нынешнего украинского правительства во главе с
премьер-министром – это "команда дилетантов, которая действует исключительно в
собственных интересах".
Ранее "Комментарии"
сообщали, что эксперты прокомментировали обещания Гончарука о масштабном
ремонте дорог в этом году.
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