"Конституция не запрещает": Вакарчук объяснил свое выступление на новогоднем корпоративе в Минске

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук отметил, что сознательно поехал на новогодний корпоратив в IT-компанию в Минске, поскольку Конституция не запрещает народным депутатам заниматься творчеством. Об этом он сказал в интервью на YouTube-канале "Орестократия".

Народный депутат подчеркнул, что вместе с группой "Океан Эльзы" он много лет не дает частных концертов, но в данном случае сделал исключение, так как их ждала публика из двух тысяч человек из разных стран и ничего предосудительного в этом не было.

"Такой концерт входит в ряд исключений, которые мы за последние пять лет делали три-четыре раза. Я уверен, что мы все сделали прозрачно, для людей с правильными ценностями и я делал это абсолютно сознательно. И если есть люди, которые хотят использовать это в рамках какого-то скандала, то они используют все, что угодно", - указал политик и певец.

Также Вакарчук подчеркнул, что не знает стоимости корпоратива, поскольку "это не его дело" и не имело отношения к заработку денег.

"Вопрос денег не ко мне, потому что я не веду сегодня никакой бизнес-деятельности, я говорю как есть: "я не знаю", - резюмировал лидер парламентской партии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в сети разразилось бурное обсуждение выступления нардепа Святослава Вакарчука в роли фронтмена группы "Океан Эльзы" в Минске.

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