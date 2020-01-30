"В деле Иловайской трагедии Порошенко проходит свидетелем", - Рябошапка

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По предварительным данным расследования, главными виновными в деле об "Иловайском котле" 2014 года являются военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации, а действующий тогда президент Петр Порошенко проходит как свидетель. Об этом сообщил глава Офиса генпрокурора Руслан Рябошапка.
Согласно многочисленным экспертизам и опросам людей, причина трагедии в Иловайске - вооруженная агрессия России, а гибель более двухсот украинских солдат и добровольцев могла стать результатом ошибки, а не умышленных действий и приказов.
"Мы должны понять, это были ошибки, или умышленные действия. Может быть разная форма вины, различные обстоятельства. Поэтому очевидно, что это все надо исследовать", - подчеркнул генпрокурор.
Рябошапка также отметил, что прокуроры, ведущие это дело, дважды вызывали пятого президента Украины на допрос, но тот в указанное время не являлся.
"Таким образом, пока мы не получили показания основного человека, возглавлявшего в то время государство. И хотя Порошенко вызывается на допрос в качестве свидетеля, он обладает той информацией по поводу Иловайской трагедии, которой, видимо, не обладает никто. Именно поэтому эта информация представляет большую ценность для следствия", - подчеркнул главный украинский прокурор.
Однако он добавил, что в этом деле могут быть осуждены заочно граждане Российской Федерации в составе регулярных войск, но пока называть тех, кто сядет на скамью подсудимых, следствие не готово.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что генпрокурор Руслан Рябошапка рассказал о ходе расследования авиакатастрофы пассажирского самолета "Боинг" над Тегераном.
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