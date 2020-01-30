"Авиакатастрофа над Ираном": Рябошапка предусматривает затяжное расследование

Международная следственная группа по трагедии, произошедшей над Тегераном 8 января, может быть создана в течение одной-двух недель, но если в указанные сроки Иран не согласится принять участие в расследовании, Офису генпрокурора придется работать в режиме запросов международно-правовой помощи. Об этом рассказал генпрокурор Руслан Рябошапка в своем интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Рябошапки, он уже несколько раз проводил рабочие беседы со своим иранским коллегой, где просил о возможности получить показания отдельных людей, вещественные доказательства, в том числе и остатки разбитого Боинга. Пока что вопрос остается открытым и украинская сторона ожидает ответа от генпрокуратуры Ирана.

"Также я активно общаются с представителями стран, граждане которых погибли во время этой трагедии. Мы обсуждали создание международной следственной группы. Пока нет финального результата, но проект соглашения о создании группы мы подготовили, передали посольствам нескольких стран, в том числе Ирана, чтобы иметь возможность работать в рамках следственной группы. Думаю, в ближайшее время, в течение недели-двух, будем иметь результат. Если не будет результата с созданием международной группы, то это означает, что мы будем работать в режиме запросов о международно-правовой помощи, что существенно увеличивает временные промежутки на получение информации", - подчеркнул Руслан Рябошапка.

Кроме того, украинский генпрокурор отметил, что позиция его команды по "черным ящикам", извлеченным из обломков самолета, остается прежней: их необходимо передать в Украину для проведения следственных действий. Также Рябошапка убежден, что судебный процесс по всем виновным в трагедии должен осуществляться на территории Ирана и по законам этой страны.

"Поскольку происшествие случилось в Иране, то Иран должен обеспечить проведение эффективного расследования и судебного процесса. А мы так же должны провести свое расследование", - подчеркнул главный прокурор Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что власти Ирана признали свою вину в крушении пассажирского Боинга, в котором погибли 11 человек украинского экипажа, назвав это трагической случайностью.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!