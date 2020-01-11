Обнародовано видео вероятного запуска ракеты по самолету “МАУ”

В интернете иранское издание Iran News Wire опубликовало видео вероятного запуска ракеты ”Тор” по самолету авиакомпании “Международные авиалинии Украины”.

На видео, которое зафиксировали камеры видеонаблюдения, показан предполагаемый старт ракеты, которая попала в самолет “МАУ”.





Как сообщали "Комментарии", 8 января украинский самолет авиакомпании “Международные авиалинии Украины” потерпел крушение недалеко от международного аэропорта им. Имама Хомейни который находится в Тегеране. В тот момент борту авиалайнера находились граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. К сожалению все пассажиры погибли. погибли. .

9 января западные эксперты сообщили, что самолет Boeing-737 “МАУ” был случайно сбит иранской зенитной ракетой. Позже эту информацию также озвучил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, представители Министерства обороны США, а также власти Великобритании и Австралии.

Власти Ирана изначально опровергали причастность к крушению украинского лайнера, однако 11 января иранские военные официально признали, что сбили самолет компании “МАУ”, однако это было "непреднамеренно". Ответственность за трагедию взял на себя Корпус стражей исламской революции. По словам военных, это случилось потому, что самолет совершил резкий поворот в сторону засекреченной военной базы. Иран предоставил украинской стороне фото и видео материалы крушения самолета "МАУ".

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