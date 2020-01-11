«Захотел умереть»: глава КСИР взял ответственность за крушение самолета «МАУ»

Иранское официальное вооруженное формирование "Корпус стражей исламской революции" взяло на себя ответственность за крушение самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном. Об этом заявил командующий военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде, передает "РБК-Украина" со ссылкой на местные СМИ.



По словам военачальника, он захотел умереть, когда узнал о трагедии.



"Когда я услышал о крушении украинского самолета, я захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии", - сказал Али Хаджизаде.

Как сообщали "Комментарии", 8 января украинский лайнер потерпел крушение недалеко от тегеранского международного аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. Все находившиеся на борту погибли. Позже "МАУ" обнародовали список всех погибших в авиакатастрофе.

9 января западные эксперты сообщили, что самолет Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" был случайно сбит иранской зенитной ракетой. Позже эту информацию также озвучил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, представители Министерства обороны США, а также власти Великобритании и Австралии.

Власти Ирана изначально опровергали причастность к крушению самолета “МАУ”, однако 11 января иранские военные официально признали, что сбили украинский авиалайнер авиакомпании "МАУ", однако это было "непреднамеренно". По словам военных, это случилось потому, что самолет совершил резкий поворот в сторону засекреченной военной базы. Иран предоставил украинской стороне фото и видео материалы крушения самолета "МАУ".

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