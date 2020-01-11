Иран предоставил украинской стороне фото- и видеоматериалы крушения самолета "МАУ"

Офис президента разместил фотографии обломков сбитого в Иране самолета “МАУ”, сделанные украинскими специалистами. В сообщении отмечается, что на данный момент политическая часть работы завершена и украинские специалисты продолжают работать, чтобы в сжатые сроки успеть провести все необходимые процедуры.





"В Иране нашим специалистам предоставили фото, видео и другие материалы для анализа процессов, которые происходили в тот злополучный день. На основании собранной информации теперь у нас достаточно данных, чтобы понимать, что расследование состоится объективно и в сжатые сроки ", - говорится в сообщении.

Как сообщали "Комментарии", 8 января украинский лайнер потерпел крушение недалеко от тегеранского международного аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. Все находившиеся на борту погибли. Позже "МАУ" обнародовали список всех погибших в авиакатастрофе.

9 января западные эксперты сообщили, что самолет Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" был случайно сбит иранской зенитной ракетой. Позже эту информацию также озвучил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, представители Министерства обороны США, а также власти Великобритании и Австралии.



Власти Ирана изначально опровергали причастность к крушению самолета “МАУ”, однако 11 января иранские военные официально признали, что сбили украинский авиалайнер авиакомпании "МАУ", однако это было "непреднамеренно". По словам военных, это случилось потому, что самолет совершил резкий поворот в сторону засекреченной военной базы. Президент Ирана Хасан Рухани в Twitter написал о том, что авиакрушение украинского лайнера – это огромная катастрофа, и выразил свои соболезнования семьям погибших.

Журналист Юрий Бутусов рассказал о том, что удар от ракеты "Тор" пришелся по кабине пилотов украинского самолета. Именно из-за этого, по словам источников, оборудование вышло из строя. По его словам, ракета поразила самолет в нижнюю часть фюзеляжа прямо под кабиной пилотов, поэтому из-за прямого попадания кабина вспыхнула изнутри.

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