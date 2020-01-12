Авиакатастрофа самолета «МАУ»: «черные ящики» будут исследовать в Украине

Бортовые самописцы ("черные ящики") самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который был сбит ракетой в Иране, будут исследовать в Украине. Об этом сообщили в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA, Франция) у себя в Twitter, передают "Українськi Новини".



В сообщении говорится, что Бюро будет присутствовать во время технических работ по расшифровке записей с "черных ящиков", которые будут проводить в Украине.





Ранее "Комментарии" сообщали, что "черные ящики" с самолета "МАУ" расшифровывать будет Франция.

Как сообщали "Комментарии", 8 января украинский самолет авиакомпании “Международные авиалинии Украины" потерпел крушение недалеко от международного аэропорта им. Имама Хомейни который находится в Тегеране. В тот момент борту авиалайнера находились граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. К сожалению все пассажиры погибли.

9 января западные эксперты сообщили, что самолет Boeing-737 "МАУ" был случайно сбит иранской зенитной ракетой. Позже эту информацию также озвучил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, представители Министерства обороны США, а также власти Великобритании и Австралии.

Власти Ирана изначально опровергали причастность к крушению украинского лайнера, однако 11 января иранские военные официально признали, что сбили самолет компании "МАУ", однако это было "непреднамеренно". Ответственность за трагедию взял на себя Корпус стражей исламской революции. По словам военных, это случилось потому, что самолет совершил резкий поворот в сторону засекреченной военной базы. Вскоре в интернете иранское издание Iran News Wire опубликовало видео вероятного запуска ракеты "Тор" по самолету авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

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