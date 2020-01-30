Рябошапка вступился за Бабикова: "Не идентифицируйте адвокатов с их клиентами"

Назначение первым заместителем директора Государственного бюро расследований Александра Бабикова, которого причислили к одному из адвокатов Виктора Януковича, не должно тревожить общество, даже если он действительно защищал права беглого президента. Об этом заявил генпрокурор Руслан Рябошапка в своем интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Есть общее правило, точнее, принцип: нельзя идентифицировать адвоката с его клиентом, поскольку тогда адвокат просто перестанет защищать клиентов, думая о своем будущем. Собственно, если человек выполнял свою работу адвоката, то это не значит, что он не может работать на другой должности", - считает Рябошапка.

Таким образом он убежден, что расследование дел по расстрелам на Майдане может быть саботировано, тем более, что временно-исполняющий обязанности директора ГБР устранил Бабикова от участия конкретно в этой отрасли расследований.

"Если он защищал Януковича, возможно, знает ту информацию, которую не знает следствие, и может ее передать следствию. Это тоже недопустимо с точки зрения закона. Думаю, что он понимает проблему и, думая о конфликте интересов, будет дистанцироваться от этих дел. По крайней мере на совещаниях, которые проводим, мы с ним не обсуждаем дела, связанные с Майданом", - заключил генеральный прокурор.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что на брифинге, посвященному назначению Александра Бабикова на пост вице-главы ГБР, он отрицал свою причастность в защите интересов и сотрудничестве с Виктором Януковичем по делу о его госизмене.

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