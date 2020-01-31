Стоимость газа для населения должна быть ниже, - Медведчук

Тарифная политика в поставках газа не соответствует украинским реалиям. Такое мнение высказал председатель политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук.

"Во второй половине января премьер Гончарук заявил, что суммы платежек на тепло и горячую воду для украинцев уже снижены до 30%. Но миллионы украинских семей этого почему-то не заметили. Более того, было заявлено, что осуществлен перерасчет за декабрь, однако и этого в платежках большинства украинцев до сих пор нет", ‒ отметил оппозиционный политик.



Он также акцентировал внимание на том, что средняя таможенная стоимость импортного природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины, с ноября 2018 года по декабрь 2019 года сократилась практически в 2 раза ‒ с $339,2 до $176,7 за тысячу кубометров. "Тогда как стоимость голубого топлива для населения за этот период снизилась лишь на 15,2% ‒ с 8550 грн (в ноябре 2019-го) до 7250 грн за тысячу кубометров (в январе 2020-го)", ‒ подчеркнул Медведчук.

Политик также отметил, что по итогам 2019 года добыча природного газа в Украине снизилась на 1% ‒ до 20,7 млрд кубометров. Причем снижение это произошло преимущественно за счет резкого падения добычи у основного добытчика – государственной "Укргаздобычи".

Нынешние цены на газ для украинской промышленности также снижают конкурентоспособность украинских предприятий и ведут в том числе к падению промышленного производства в стране.

"Вопрос о качестве госуправления в Украине поднимается не первый раз и неизбежно ведет только к одному выводу: нынешнее правительство, включая руководителей госкорпораций, неспособно обеспечить надлежащее управление государственными предприятиями и экономикой в целом", ‒ констатировал оппозиционный политик.

"И единственный шанс на изменение политики – это смена руководства, неоднократно уличенного во лжи, многомиллионных "премиях" и полном непрофессионализме", ‒ резюмировал Медведчук.

Напомним, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук договорился о снижении цены на газ для украинского населения на 25% с руководством российского "Газпрома". В то же время сам Медведчук отмечает, что новая украинская власть не намерена использовать результаты его переговоров.





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