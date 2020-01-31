Язык

Українська

Русский

Coinspot 31.01.2020

BTC/USD

8 971.53

ETH/USD

171.33

LTC/USD

58.18

НБУ 31.01.2020

USD/UAH

24.4

EUR/UAH

26.8

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Стоимость газа для населения должна быть ниже, - Медведчук
НОВОСТИ Все новости

Стоимость газа для населения должна быть ниже, - Медведчук

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук заявил, что в Украине необходимо менять тарифно-ценовую политику

сегодня, 18:30
Автор:

• Комментарии

Тарифная политика в поставках газа не соответствует украинским реалиям. Такое мнение высказал председатель политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук.

 "Во второй половине января премьер Гончарук заявил, что суммы платежек на тепло и горячую воду для украинцев уже снижены до 30%. Но миллионы украинских семей этого почему-то не заметили. Более того, было заявлено, что осуществлен перерасчет за декабрь, однако и этого в платежках большинства украинцев до сих пор нет", ‒ отметил оппозиционный политик. 

Он также акцентировал внимание на том, что средняя таможенная стоимость импортного природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины, с ноября 2018 года по декабрь 2019 года сократилась практически в 2 раза ‒ с $339,2 до $176,7 за тысячу кубометров. "Тогда как стоимость голубого топлива для населения за этот период снизилась лишь на 15,2% ‒ с 8550 грн (в ноябре 2019-го) до 7250 грн за тысячу кубометров (в январе 2020-го)", ‒ подчеркнул Медведчук.

Политик также отметил, что по итогам 2019 года добыча природного газа в Украине снизилась на 1% ‒ до 20,7 млрд кубометров. Причем снижение это произошло преимущественно за счет резкого падения добычи у основного добытчика – государственной "Укргаздобычи".

Нынешние цены на газ для украинской промышленности также снижают конкурентоспособность украинских предприятий и ведут в том числе к падению промышленного производства в стране.

"Вопрос о качестве госуправления в Украине поднимается не первый раз и неизбежно ведет только к одному выводу: нынешнее правительство, включая руководителей госкорпораций, неспособно обеспечить надлежащее управление государственными предприятиями и экономикой в целом", ‒ констатировал оппозиционный  политик. 

"И единственный шанс на изменение политики – это смена руководства, неоднократно уличенного во лжи, многомиллионных "премиях" и полном непрофессионализме", ‒ резюмировал Медведчук.

Напомним, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук договорился о снижении цены на газ для украинского населения на 25% с руководством российского "Газпрома". В то же время сам Медведчук отмечает, что новая украинская власть не намерена использовать результаты его переговоров.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://zagittya.com.ua/news/stati/ceny_na_gaz_obeschanija_vlasti_evropejskie_cenniki_i_ukrainskie_platezhki.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...