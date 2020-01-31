Офис генпрокурора перезагрузит систему защиты прав ребенка

Офис Генерального прокурора активизирует работу ювенального направлении, поскольку защита прав ребенка является одним из приоритетов в деятельности органов прокуратуры. Об этом передает пресс-служба ведомства.

Согласно заявлению заместителя генерального прокурора Украины Гюндуза Мамедова, уже полностью реформировано соответствующее управление Офиса и расширенные его полномочия.

По его словам, сейчас Офис работает над полным перезагрузкой системы защиты прав ребенка: от разработки Стратегии с использованием лучших мировых практик и роли прокуратуры в этих процессах к реализации пилотных проектов по медиации и превенции. Также на встрече обсудили вопрос о необходимости формирования полноценной системы ювенальной юстиции - создание специализированного института: судей, следователей, прокуроров и адвокатов.

"В прошлом году в Украине зарегистрировано почти 111 самоубийств или попыток самоубийств несовершеннолетних, в которых каждый седьмой не достиг даже 10-летнего возраста. Более 90% этих уголовных производств закрыто. Я уже не говорю о примерах буллинга, киберпреступности, порнографии, о детях на оккупированных территориях и в "серой" зоне. Все это показывает нам, что защита детей не был на повестке дня. Мы будем это принципиально и кардинально менять", - отметил Гюндуз Мамедов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, об ужасающих цифрах совершенного насилия над несовершеннолетними, которые опубликовали в Офисе генпрокурора.





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