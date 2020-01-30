Язык

Українська

Русский

Coinspot 31.01.2020

BTC/USD

8 971.53

ETH/USD

171.33

LTC/USD

58.18

НБУ 31.01.2020

USD/UAH

24.4

EUR/UAH

26.8

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия "Сексуальное насилие над детьми": Офис генпрокурора назвал леденящую статистику за 2019 год
НОВОСТИ Все новости

"Сексуальное насилие над детьми": Офис генпрокурора назвал леденящую статистику за 2019 год

В 2019 году от сексуального насилия пострадало вдвое больше несовершеннолетних, чем в 2018

30 января 2020, 22:50
Автор:

• Екатерина Белоброва

На протяжении 2019 года Офис генерального прокурора Украины возбудил 550 уголовных производств по фактам нарушения половой свободы несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

"Количество пострадавших несовершеннолетних только от изнасилований достигла 148 человек, что более чем вдвое превышает цифры по сравнению с 2018 годом", - указано в сообщении. 

Кроме того, Офис генпрокурора назвал цифры сексуальных преступлений, зафиксированных уже в этом году: 24 случая.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о системе секс-индустрии и проституции на подконтрольных территориях Донбасса.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...