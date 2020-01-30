"Сексуальное насилие над детьми": Офис генпрокурора назвал леденящую статистику за 2019 год

На протяжении 2019 года Офис генерального прокурора Украины возбудил 550 уголовных производств по фактам нарушения половой свободы несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

"Количество пострадавших несовершеннолетних только от изнасилований достигла 148 человек, что более чем вдвое превышает цифры по сравнению с 2018 годом", - указано в сообщении.

Кроме того, Офис генпрокурора назвал цифры сексуальных преступлений, зафиксированных уже в этом году: 24 случая.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о системе секс-индустрии и проституции на подконтрольных территориях Донбасса.





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