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"Секс на Донбассе есть!": впервые в Украине провели исследование среди работниц эскорта

Стало известно, что на подконтрольных территориях Донбасса секс-индустрия не пережила существенных изменений

23 января 2020, 22:53
Автор:

• Екатерина Белоброва

Вооруженный конфликт на Донбассе не стал препятствием для сексуальной промышленности и за период с 2014 года практически остался на прежнем уровне оказания услуг. Об этом свидетельствуют результаты исследования, который впервые в Украине проводил Украинский Хельсинский союз по правам человека (УХСПЧ) совместно с благотворительной организацией "Легалайф-Украина", объединяющая секс-работников и отстаивает их прав, передает западное издание Deutch Welle.

Так, согласно исследованию, секс-услуги в таких городах Донецкой и Луганской областей как Мариуполь, Славянск,  Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Краматорск, предоставляют женщины от 21 до 48 лет, средний возраст - 36 лет. Из них более 35% имеют среднее специальное образование, 28% - неполное среднее (9 классов) образование, и лишь 2% опрошенных получили начальное образование и столько же выше.

Большинство из них никогда не были в браке. Значительная часть женщин, принявших участие в исследовании (72 %) имеют от одного ребенка до трех детей разного возраста, преимущественно несовершеннолетних. В основном дети находятся на их содержании. Также подавляющее число респонденток на момент начала вооруженного конфликта жили на подконтрольной Киеву территории (73%). В то же время есть и такие, которые жили в "серой зоне", на неподконтрольной украинскому правительству территории.

Стаж секс-труда колеблется от 3,5 до 25 лет. Абсолютно все респондентки указали, что для них "трудовой занятостью за последние семь дней" были секс-услуги. Поэтому исследователи предполагают, что эта деятельность является для них не разовой, а носит систематический характер.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что народного депутата от фракции "Слуга народа" Богдана Яременко уволили за непристойное поведение на рабочем месте.


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Источник: https://www.dw.com/uk/%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E-%D0%B2-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%96-%D0
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