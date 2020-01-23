"Секс на Донбассе есть!": впервые в Украине провели исследование среди работниц эскорта

Вооруженный конфликт на Донбассе не стал препятствием для сексуальной промышленности и за период с 2014 года практически остался на прежнем уровне оказания услуг. Об этом свидетельствуют результаты исследования, который впервые в Украине проводил Украинский Хельсинский союз по правам человека (УХСПЧ) совместно с благотворительной организацией "Легалайф-Украина", объединяющая секс-работников и отстаивает их прав, передает западное издание Deutch Welle.

Так, согласно исследованию, секс-услуги в таких городах Донецкой и Луганской областей как Мариуполь, Славянск, Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Краматорск, предоставляют женщины от 21 до 48 лет, средний возраст - 36 лет. Из них более 35% имеют среднее специальное образование, 28% - неполное среднее (9 классов) образование, и лишь 2% опрошенных получили начальное образование и столько же выше.

Большинство из них никогда не были в браке. Значительная часть женщин, принявших участие в исследовании (72 %) имеют от одного ребенка до трех детей разного возраста, преимущественно несовершеннолетних. В основном дети находятся на их содержании. Также подавляющее число респонденток на момент начала вооруженного конфликта жили на подконтрольной Киеву территории (73%). В то же время есть и такие, которые жили в "серой зоне", на неподконтрольной украинскому правительству территории.

Стаж секс-труда колеблется от 3,5 до 25 лет. Абсолютно все респондентки указали, что для них "трудовой занятостью за последние семь дней" были секс-услуги. Поэтому исследователи предполагают, что эта деятельность является для них не разовой, а носит систематический характер.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что народного депутата от фракции "Слуга народа" Богдана Яременко уволили за непристойное поведение на рабочем месте.

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