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Секс-скандал с Яременко: в «Слуге народа» подыскали замену в «международный» комитет

Кандидатуры новых глав комитетов согласовывали с Зеленским и ОП

сегодня, 13:21
Автор:

• Мария Чиренко

Замглавы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук заявила в кулуарах Рады, что парламентский Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества должен возглавить Александр Мережко (“СН”), а комитет по вопросам правовой политики - Андрей Костин (“СН”).

"Председатель фракции Давид Арахамия объявил, что есть предложение, чтобы Комитет правовой политики возглавил нынешний заместитель Костин, а иностранных дел - Александр Мережко", - сказала Кравчук.

По словам нардепа, консультации относительно кандидатур на руководителей комитетов проводились с Офисом президента, главой государства и членами комитетов.

Голосование за кандидатуры Костина и Мережко на должности глав Комитетов ВР должны пройти на текущей пленарной неделе.

В настоящее время Костин является заместителем главы Комитета ВР по вопросам правовой политики, а Мережко — член данного Комитета ВР.

Как сообщал сайт "Комментарии", в декабре 2019 года СМИ обнародовали переписку Богдана Яременко с женщиной, которая оказывает интимные услуги. Позже нардеп заявил, что это была спланированная провокация с целью узнать, как и когда журналисты снимают переписку парламентариев в смартфонах. Затем Яременко извинился перед семьей, фракцией и президентом. На следующий день всплыла информация, что извиниться нардепу предложил пранкер "Джокер", который переписывался с нардепом под видом генпрокурора Руслана Рябошапки.

Сам Яременко на заседании Рады назвал публикацию его интимной переписки нарушением закона, но извинился и попросил не осуждать его. Позже Рада провалила голосование за отставку Яременко с должности главы Комитета по международной политике.


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Источник: https://comments.ua/
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