"Чтобы расправиться с Медведчуком, власти нужна "ручная" судебная система", - ОПЖЗ

Главным препятствием для противоправных действий СБУ в отношении представителей партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" является судебная система, на которую пытается оказывать давление и команда президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

Здесь указали на обнародованную украинскими СМИ запись разговора главы СБУ Баканова с директором ГБР Трубой о фальсификации уголовного дела против Виктора Медведчука. Согласно утверждению журналистов, на пленке четко прослушивается фраза голосом, похожим на голос Баканова: "Мы вчера дискутировали с Владимиром Александровичем (Зеленским – прим ред.) по поводу уголовных дел по Медведчуку, которые там есть. Он просто постоянно что-то говорит, и в принципе эти дела можно плодить и плодить. Я говорю, что, если мы их начнем плодить одно за другим, все равно лингвистическая экспертиза должна быть, которая что-то найдет в этих высказываниях. Потому что, если просто мы пойдем в суд, это будет оценочное суждение".

Таким образом в оппозиционной партии пришли к выводу, что власти, признающей компетентность Виктора Медведчука и строгое соответствие его действий закону, ничего не остается как фальсифицировать против него дела и устраивать провокации.

"Совершенно очевидно, что без "ручных" и подконтрольных судов власть не может расправляться с оппозиционными политиками, СМИ или добиваться выполнения своих незаконных решений. Запись разговора Баканова и Трубы доказывает, что главным препятствием для составления дел против Медведчука является судебная система. И с ней они борются всеми силами: сокращают численность членов Верховного суда, пытаются пошатнуть существующую судебную систему. Так что мы требуем немедленного и объективного расследования относительно обнародованных СМИ записей", - подчеркивают в ОПЗЖ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что европейский коллега признал важность инициативы Виктора Медведчука по созданию внутрипарламентской "нормандской" дискуссии.

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