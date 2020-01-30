"Идея о "парламентском норманде" Медведчука заинтересовала Париж и Берлин", - Анри Малосс

Экс-президент Европейского экономического и социального совета Анри Малосс заявил, что обсуждение инициативы создания "Парламентского измерения "нормандского формата", озвученной главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком, пришлась по вкусу многим представителям французских и немецких политических партий. Об этом передает "112 канал".

Так, по мнению дипломата, именно такая постановка вопроса, регулируемая внутри Украины, с привлечением парламента и бизнеса, способна ускорить долгожданный мир на Донбассе, который, в случае обсуждения только с Германией, Россией и Францией, может отдалиться еще на десяток лет.

"Я считаю эту инициативу замечательной. Я именно сказал об этом, я с Виктором Медведчуком на прошлой неделе, в четверг, был в Париже, во французском Сенате, и могу сказать, что эта инициатива вызвала большой интерес не только среди различных французских политических групп как правых, так и левых, консервативных, партии Макрона, а также в органах правительства. Почему? Мы знаем, что если оставаться на уровне правительств, на уровне глав государств: Меркель, Макрон, Путин, Зеленский, это будет длиться очень долго. То есть общество, имеется в виду парламент, бизнес, должно быть привлечено к этому мирному процессу, и поэтому я считаю эту инициативу замечательной. Ибо иначе конфликт будет продолжаться десять лет и повлечет за собой немало жертв", - отметил Малосс.

Также он добавил, что данная инициатива не является идеей лишь одного Медведчука или его партии, так как несет цель для всеобщего мира, а значит, принадлежит Украине.

"Я хотел бы добавить, что Виктор Медведчук четко объяснил в Париже также что он автор этой инициативы, но будет очень рад, если и другие партии и президенты поддержат эту инициативу, даже будут управлять ею. Почему бы нет? Я это понял. То есть это инициатива, которая касается всех, это не партийная инициатива, это инициатива от Украины", - резюмировал Малосс.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Анри Малосс отметил, что Евросоюз поставил Украину в безвыходное положение, предложив интеграцию как альтернативу сотрудничества с Российской Федерацией.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!