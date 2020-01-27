"Украина не должна выбирать между ЕС и Россией - это ее равные партнеры", - экс-глава ЕЭСС

Экс-президент Европейского экономического и социального союза Анри Малосс во время презентации "Парламентского измерения "Нормандского формата" отметил, что Украина не должна колебаться в выборе между сотрудничеством с Россией и вступлением в Евросоюз, так как ей необходимо выстраивать международные отношения с этими двумя экономическими партнерами. Об этом передает "112 канал", ссылаясь на слова самого Малосса на встрече с членами Сената Франции, депутатами Национального Собрания и представителями дипломатических и деловых кругов Франции.

"В существующем кризисе в Украине, как ни странно, виноват и Европейский Союз. Именно Европа противопоставила себя России, тем самым, склонив Украину к совершенно безумному, невозможному выбору. На самом деле нужно было вместо того, чтобы заставлять Украину выбирать между сближением с ЕС и своими отношениями с Россией, нужно было стремиться к заключению трехстороннего партнерства. То есть, нужно было обязательно сделать такое партнерство, чтобы ЕС сотрудничал с Украиной, но при этом чтобы Украина могла сохранить свои традиционные отношения, в том числе экономические отношения, все остальные, с Россией", - заключил бывший глава ЕЭСС.

Малосс подчеркнул, что Украина должна не отделяться от России, а объединяться, и в этот вопрос должны быть вовлечены также гражданское общество и экономические круги.

Здесь же он отметил важность инициативного вмешательства главы политсовета "Оппозиционный блок - За жизнь" Виктора Медведчука, который постоянно и напряженно работает в этом трестороннем направлении.

"Я считаю, что тот путь, та инициатива, которую предлагает Виктор Медведчук, - это совершенно блестящая идея, - это создать парламентское изменение этого Нормандского формата. Европа, ЕС – она должна строить партнерство, включая Россию. То есть, партнерство со странами Восточной Европы и с Украиной она должна строить совместно с Россией, а не противопоставлять позицию России", - подытожил Малосс.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Медведчук оказался в шот-листе самых популярных украинских политиков.

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