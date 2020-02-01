В СНБО заявили о мгновенном реагировании в случае угрозы коронавируса в Украине

СНБО готов мгновенно отреагировать в случае появления нового коронавируса в Украине. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире программы Свобода Слова Савика Шустера на телеканале "Украин"а.

По словам Данилова, на данный момент нет необходимости предпринимать какие-то чрезвычайные меры внутри Украины.

"Нам сейчас принимать такие меры (как в Китае − ред.), когда у нас нет даже намека на появление этого вируса внутри страны, я считаю пока что неуместным. Если только у нас появится какая-то ситуация, на которую мы должны реагировать, реагирование будет моментальным. У нас для этого приняты все необходимые меры", − подчеркнул секретарь СНБО.

По его словам, что непосредственно в китайском городе Ухань, где началась вспышка коронавируса, находится лаборатория с наивысшим уровнем защиты.

"Поэтому китайцы сегодня понимают, возможно, намного больше других, и они предпринимают такие меры", − указал Данилов.

Секретарь СНБО уточнил, что власти Китая заблокировали восемь городов, откуда никто не может выехать.

Ранее портал "Комментарии" писал, что вчера в аэропорту "Борисполь" приземлился лайнер со 158 украинцами на борту, которых эвакуировали с острова Хайнань из-за вспышки коронавируса. А сегодня рейсом компании "МАУ" домой вернулось еще столько же человек. И несмотря на то, что город Ухань, где началась эпидемия, находится далеко от туристического острова, здесь также зафиксировали первые случаи коронавируса у 46 китайцев, один из которых умер. "Комментариям" удалось пообщаться с украинцами, которые, несмотря на людей в масках и отсутствие в аптеках противовирусных средств, продолжают оставаться на Хайнане, считая его безопасным.







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