«Обмен» собаки на оплату коммуналки: нардеп Брагар пояснил свой совет пенсионерам

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Оскандалившийся нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар" заявил, что не хотел никого обидеть предложением пенсионерке продать собаку элитной породы и оплатить коммуналку. Об этом говорится в его публикации на странице в Facebook.
Так, нардеп написал, что ему
очень жаль, что его высказывания на тему субсидий вызвали такую бурную
реакцию. При этом Брагар заметил, что является новичком в политике и еще "не
научился отвечать на чувствительные вопросы".
"Хочу подчеркнуть, что не имел
целью кого-то обидеть, только хотел обратить внимание на случаи
несправедливости, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются
субсидиями, скрывая имения и свой роскошный образ жизни", - написал он.
Брагар извинился и добавил,
что начисление субсидий – "очень деликатный вопрос и он требует не только
особого внимания со стороны государства, но и ответственного отношения граждан".
Ранее портал "Комментарии"
опубликовал видео, в котором "слуга народа" Евгений Брагар отвечает на вопрос пенсионерки.
Женщина пожаловалась, что вся пенсия уходит на оплату коммунальных услуг, на
что у нардепа нашелся нестандартный ответ: "Если собака во дворе элитной
породы, она может ее продать в любой момент и спокойно заплатить".
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