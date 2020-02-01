«Обмен» собаки на оплату коммуналки: нардеп Брагар пояснил свой совет пенсионерам

Оскандалившийся нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар" заявил, что не хотел никого обидеть предложением пенсионерке продать собаку элитной породы и оплатить коммуналку. Об этом говорится в его публикации на странице в Facebook.

Так, нардеп написал, что ему очень жаль, что его высказывания на тему субсидий вызвали такую ​​бурную реакцию. При этом Брагар заметил, что является новичком в политике и еще "не научился отвечать на чувствительные вопросы".

"Хочу подчеркнуть, что не имел целью кого-то обидеть, только хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями, скрывая имения и свой роскошный образ жизни", - написал он.

Брагар извинился и добавил, что начисление субсидий – "очень деликатный вопрос и он требует не только особого внимания со стороны государства, но и ответственного отношения граждан".

Ранее портал "Комментарии" опубликовал видео, в котором "слуга народа" Евгений Брагар отвечает на вопрос пенсионерки. Женщина пожаловалась, что вся пенсия уходит на оплату коммунальных услуг, на что у нардепа нашелся нестандартный ответ: "Если собака во дворе элитной породы, она может ее продать в любой момент и спокойно заплатить".

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