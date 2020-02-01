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«Обмен» собаки на оплату коммуналки: нардеп Брагар пояснил свой совет пенсионерам

Нардеп от «Слуги народа» Евгений Брагар извинился и разъяснил свое заявление, всколыхнувшее общественность

сегодня, 18:19
Автор:

• Таисия Ерохина

Оскандалившийся нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар" заявил, что не хотел никого обидеть предложением пенсионерке продать собаку элитной породы и оплатить коммуналку. Об этом говорится в его публикации на странице в Facebook.  

Так, нардеп написал, что ему очень жаль, что его высказывания на тему субсидий вызвали такую ​​бурную реакцию. При этом Брагар заметил, что является новичком в политике и еще "не научился отвечать на чувствительные вопросы".

"Хочу подчеркнуть, что не имел целью кого-то обидеть, только хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями, скрывая имения и свой роскошный образ жизни", - написал он.

Брагар извинился и добавил, что начисление субсидий – "очень деликатный вопрос и он требует не только особого внимания со стороны государства, но и ответственного отношения граждан".

Ранее портал "Комментарии" опубликовал видео, в котором "слуга народа" Евгений Брагар отвечает на вопрос пенсионерки. Женщина пожаловалась, что вся пенсия уходит на оплату коммунальных услуг, на что у нардепа нашелся нестандартный ответ: "Если собака во дворе элитной породы, она может ее продать в любой момент и спокойно заплатить".


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Источник: https://www.facebook.com/profile.php?id=100044243891359
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