Законопроект о дезинформации доработают

Доработка законопроекта о противодействии дезинформации будет продлена. Об этом в своем Telegram-канале заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

По его словам, сейчас законопроект находится на этапе публичных обсуждений, который будет продлен.

"Подчеркиваю, на сегодня мы имеем только законопроект. Он широко обсуждается профессиональным сообществом, уже проведена первая стратегическая сессия, где были выявлены основные блоки вопросов, которые вызывают дискуссии и требуют дополнительных профессиональных обсуждений. Только после этого этапа законопроект будет доработан и вынесен на рассмотрение правительства", - написал Бородянский.

Также он пообещал, что доработка законопроекта будет прозрачной, и перед внесением документа в Верховную раду будут учтены обоснованные предложения министерств, профессионалов, общественности и международных партнеров.

Как сообщало издание "Комментарии", представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Харлем Дезир выразил обеспокоенность по поводу ряда положений украинского законопроекта о противодействии дезинформации, направленного на фактический контроль средств массовой информации на период российской агрессии.

Напомним, что 17 января Минкульт презентовал основные положения законопроекта о противодействии дезинформации. За нарушение стандартов намерены были ввести административную ответственность за распространение дезинформации, за нарушение правил опровержения, предоставления ответа и требований прозрачности – 5-10 000 необлагаемых минимумов доходов граждан. И предполагалась уголовная ответственность за системное и умышленное массовое распространение дезинформации: ограничение или лишение свободы от 1 до 7 лет.

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