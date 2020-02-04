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Кабмин пообещал убрать одну платежку

В Украине хотят создать единую платежку за газ

сегодня, 08:59
Автор:

• Наталья Шевченко

Кабмин пообещал убрать одну платежку

Правительство и Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в энергетике и коммунальных услугах, работают над созданием единой платежки за газ.  Об этом  сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в эфире ICTV.

"Регулятор у нас независимый, он должен обеспечить баланс интересов потребителей и отрасли, но сейчас прорабатывается, чтобы не было отдельных платежек за транспортировку и за потребление газа. Чтобы это была отдельная величина, которую надо оплатить, но не две платежки, чтобы не раздражать украинцев", – сказал он. 



По словам министра, в новой платежке будут "правильно" отображены стоимость транспортировки и потребления газа. 

"Чтобы украинский потребитель в любое время суток мог открыть и получить газ, который находится под давлением, это стоит денег. Есть расходы, которые являются условно постоянными, их все время нужно вкладывать, даже если ты не потребляешь", – добавил министр. 

Оржель также подчеркнул, что тариф на транспортировку газа – это так называемая абонплата.

Как сообщало издание "Комментарии", с 1 января в Украине две платежки: отдельно на газ, отдельно – стоимость транспортировки и стоимость обслуживания сетей.  

Напомним, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что в Украине есть все положительные факторы, которые способствуют снижению цены на газ.



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Источник: https://comments.ua/
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