Кабмин будет ставить оценки губернаторам за работу

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Правительство утвердило постановление №35, которое
подразумевает ежеквартальную оценку эффективности работы губернаторов. Об этом
сообщает пресс-служба Кабмина.
По информации ведомства, оценивать работу будут по специальной методике, стоит отметить, что это экспериментальный проект.
Этот проект предусматривает ежеквартальный мониторинг деятельности чиновников по различным показателям в рамках полномочий местных администраций. Секретариат правительства оценит работу по показателям государственной службы статистики, информации от местных органов власти и других открытых источников. Предполагается, что проводимый мониторинг позволит выявить проблемные зоны в развитии регионов и будет способствовать повышению эффективности управления.
Кроме того, Кабмин остановил постановление от 21 декабря
2016 № 987 "О ежегодных отчетах председателей областных Киевской и
Севастопольской городских государственных администраций".
Секретариату КМУ поручено в течение трех месяцев после завершения реализации этого проекта подготовить заключение о результатах его реализации и предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты.
Как сообщал портал "Комментарии", ранее правительство приняло решение ликвидировать "морские инспекции".
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