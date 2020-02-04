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Кабмин будет ставить оценки губернаторам за работу

Губернаторам будут ставить оценки за эффективную работу

сегодня, 11:46
Автор:

• Наталья Шевченко

Кабмин будет ставить оценки губернаторам за работу

Правительство утвердило постановление №35, которое подразумевает ежеквартальную оценку эффективности работы губернаторов. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

По информации ведомства, оценивать работу будут по специальной методике, стоит отметить, что это экспериментальный проект.

Этот проект предусматривает ежеквартальный мониторинг деятельности чиновников по различным показателям в рамках полномочий местных администраций. Секретариат правительства оценит работу по показателям государственной службы статистики, информации от местных органов власти и других открытых источников. Предполагается, что проводимый мониторинг позволит выявить проблемные зоны в развитии регионов и будет способствовать повышению эффективности управления.

Кроме того, Кабмин остановил постановление от 21 декабря 2016 № 987 "О ежегодных отчетах председателей областных Киевской и Севастопольской городских государственных администраций".

Секретариату КМУ поручено в течение трех месяцев после завершения реализации этого проекта подготовить заключение о результатах его реализации и предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее правительство приняло решение ликвидировать "морские инспекции".


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Источник: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-realizaciyu-eksperimentalnogo-proektu-shchodo-provedennya-shchokvartalu-monitoringu-ta-t240120?fbclid=IwAR3V7X_bRxRv04o5_TlRcfheGN6k5KFDYQZr234lIz7Qn06Uxx5TK9b5iGM
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