Кабмин пообещал Зеленскому урезать зарплаты, - СМИ

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Во время совещания президента Украины Владимира Зеленского с
представителями Кабмина и фракции "Слуга народа" премьер Алексей Гончарук
пообещал зарплаты министров привязать к средней зарплате по стране. Об этом
РБК-Украина сообщил источник в парламенте.
Зарплаты планируют привязать к средней зарплате по стране и
они будут составлять 3-5 таких зарплат (примерно 36-60 тысяч грн).
"Каждый министр отчитался о проделанной работе.
Президент заявил о невыполненных заданиях и задачах, которые необходимо
реализовать. По премиям Нафтогаза обратились к Наблюдательному совету", -
говорится в сообщении.
На совещании с Зеленским также обсудили реорганизацию Министерства молодежи и спорта Украины и Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Как сообщал сайт "Комментарии", Алексей Гончарук поручил Минэкономики разработать предложения по пересмотру политики оплаты труда топ-менеджеров и членов наблюдательных советов. По словам политика, оплата труда должна быть справедливой и одновременно конкурентной.
Министра юстиции Украины Дениса Малюську не устраивает его зарплата, и если ее не поднимут до 80 тысяч, то надолго его не хватит. По словам чиновника, он вынужден расходовать деньги, полученные на предыдущей работе.
Как сообщало издание "Комментарии", минимальная заработная плата в Украине вырастет на 550 грн. В проекте бюджета-2020, который министры подготовили ко второму чтению, закладывается повышение минимальной зарплаты до 4 723 грн. По сравнению с нынешней "минималкой" (2019 года), которая составляет 4 173 грн, это больше на 550 грн.
21 января народный депутат Алексей Гончаренко внес в Верховную Раду документ, которым предложил понизить зарплату народным избранникам до 9446 гривен. В своем Telegram-канале он написал, что ежемесячный оклад нардепов должен составлять два прожиточных минимума, а зарплата – не более двух минимальных зарплат.
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