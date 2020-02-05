Кабмин пообещал Зеленскому урезать зарплаты, - СМИ

Во время совещания президента Украины Владимира Зеленского с представителями Кабмина и фракции "Слуга народа" премьер Алексей Гончарук пообещал зарплаты министров привязать к средней зарплате по стране. Об этом РБК-Украина сообщил источник в парламенте.

Зарплаты планируют привязать к средней зарплате по стране и они будут составлять 3-5 таких зарплат (примерно 36-60 тысяч грн).

"Каждый министр отчитался о проделанной работе. Президент заявил о невыполненных заданиях и задачах, которые необходимо реализовать. По премиям Нафтогаза обратились к Наблюдательному совету", - говорится в сообщении.

На совещании с Зеленским также обсудили реорганизацию Министерства молодежи и спорта Украины и Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Как сообщал сайт "Комментарии", Алексей Гончарук поручил Минэкономики разработать предложения по пересмотру политики оплаты труда топ-менеджеров и членов наблюдательных советов. По словам политика, оплата труда должна быть справедливой и одновременно конкурентной.



Ранее министр образования и науки Анна Новосад рассказала, что ее зарплаты в 36 тысяч гривен достаточно, чтобы нормально прожить, однако этих средств мало, чтобы делать какие-то сбережения, откладывать на пенсию.

Министра юстиции Украины Дениса Малюську не устраивает его зарплата, и если ее не поднимут до 80 тысяч, то надолго его не хватит. По словам чиновника, он вынужден расходовать деньги, полученные на предыдущей работе.

Как сообщало издание "Комментарии", минимальная заработная плата в Украине вырастет на 550 грн. В проекте бюджета-2020, который министры подготовили ко второму чтению, закладывается повышение минимальной зарплаты до 4 723 грн. По сравнению с нынешней "минималкой" (2019 года), которая составляет 4 173 грн, это больше на 550 грн.

21 января народный депутат Алексей Гончаренко внес в Верховную Раду документ, которым предложил понизить зарплату народным избранникам до 9446 гривен. В своем Telegram-канале он написал, что ежемесячный оклад нардепов должен составлять два прожиточных минимума, а зарплата – не более двух минимальных зарплат.

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