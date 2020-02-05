Стало известно, когда в Украине заработает электронная акцизная марка

Министр финансов Оксана Маркарова рассказала о том, что уже запущен сервис проверки акцизных марок. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"С 14 февраля этот сервис заработает в режиме сканирования телефоном. До 1 марта электронная марка в тестовом режиме будет запущена полностью. И после того как мы в тестовом режиме его изучим и обработаем в течение месяца мы завершим законопроект, который введет не в тестовом режиме, а полноценно", - рассказала она.

Президент Владимир Зеленский ожидает, что Кабинет Министров в течение двух месяцев примет все необходимые подзаконные акты и начнет подготовку "Укрспирта" к приватизации.

Кроме того, правоохранительные органы вместе с правительством и Офисом президента должны активизировать борьбу с нелегальным оборотом спирта.

Как сообщало издание "Комментарии", что электронные акцизные марки заменят обычные бумажные, клеящиеся на алкогольную продукцию как подтверждение об уплаченном налоге. Это позволит создать простое мобильное приложение (либо чат-бот), которым налоговики и граждане смогут сканировать акцизные марки и проверять их достоверность. Впрочем, даже без этого приложения система приведет к сокращению черного рынка

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