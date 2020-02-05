Стало известно, когда в Украине заработает электронная акцизная марка

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Министр финансов Оксана Маркарова рассказала о том, что уже
запущен сервис проверки акцизных марок. Об этом сообщает пресс-служба
президента Украины.
"С 14 февраля этот сервис заработает в режиме
сканирования телефоном. До 1 марта электронная марка в тестовом режиме будет
запущена полностью. И после того как мы в тестовом режиме его изучим и
обработаем в течение месяца мы завершим законопроект, который введет не в
тестовом режиме, а полноценно", - рассказала она.
Президент Владимир Зеленский ожидает, что Кабинет Министров
в течение двух месяцев примет все необходимые подзаконные акты и начнет
подготовку "Укрспирта" к приватизации.
Кроме того, правоохранительные органы вместе с правительством и Офисом президента должны активизировать борьбу с нелегальным оборотом спирта.
Как сообщало издание "Комментарии",
что электронные акцизные марки заменят обычные бумажные, клеящиеся на алкогольную продукцию как подтверждение об
уплаченном налоге.
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