В Украине появится Министерство по вопросам оккупированных территорий

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9 404,58
ETH/USD
191,59
LTC/USD
71,27
USD/UAH
24,95
EUR/UAH
27,65
RUB/UAH
0,39
Согласно заданию Президента Украины, было принято решение о
создании Министерства по вопросам оккупированных территорий. Об этом сообщил
премьер-министр Алексей Гончарук во время совещания в Офисе Президента с
участием представителей Кабинета Министров и Верховной Рады. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
"Это даст нам возможность намного более эффективно
работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми,
которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную
территорию и временно перемещенными лицами", – сообщил премьер-министр
Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир
Бородянский со своей стороны отметил, что продолжается работа над запуском
украинского телеканала, который будет транслироваться на оккупированные
территории.
Также изучается возможность усиления направления спорта в указанном ведомстве, в частности, путем создания соответствующего агентства.
Как сообщало издание "Комментарии", министр культуры Владимир
Бородянский заявил о том, что в государственный бюджет уже заложены расходы навещание в ОРДЛО. Саму трансляцию предполагается осуществлять на базе телеканала
UATV. По мнению министра, выделенной суммы достаточно для обеспечения медийной
деятельности.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости