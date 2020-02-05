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В Украине появится Министерство по вопросам оккупированных территорий

В Кабмине было принято решение о создании Министерства по вопросам оккупированных территорий.

сегодня, 07:53
Автор:

• Наталья Шевченко

В Украине появится Министерство по вопросам оккупированных территорий

Согласно заданию Президента Украины, было принято решение о создании Министерства по вопросам оккупированных территорий. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук во время совещания в Офисе Президента с участием представителей Кабинета Министров и Верховной Рады. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Это даст нам возможность намного более эффективно работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и временно перемещенными лицами", – сообщил премьер-министр

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский со своей стороны отметил, что продолжается работа над запуском украинского телеканала, который будет транслироваться на оккупированные территории.

Также изучается возможность усиления направления спорта в указанном ведомстве, в частности, путем создания соответствующего агентства.

Как сообщало издание "Комментарии", министр культуры Владимир Бородянский заявил о том, что в государственный бюджет уже заложены расходы навещание в ОРДЛО. Саму трансляцию предполагается осуществлять на базе телеканала UATV. По мнению министра, выделенной суммы достаточно для обеспечения медийной деятельности.


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Источник: https://president.gov.ua/news/prezident-bude-spravedlivo-privyazati-oplatu-praci-uryadovci-59605
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