Обыски на «1+1»: в СБУ сделали заявление

СБУ обыскивает редакцию "1+1" в рамках дела о незаконной прослушке заседания премьер-министра Алексея Гончарука с министрами, руководством НБУ и представителем Офиса президента. Об этом сказано в официальном заявлении ведомства.



"Обыски, которые проводятся по улице Куреневской, 18 не связаны с деятельностью телеканала 1+1, а осуществляются в отношении конкретных лиц, по местам возможного создания и хранения ими аудио файлов, полученных незаконным способом", - говорится в заявлении.



Отмечается, что обыски проводятся на основании постановления суда.



В СБУ подчеркнули, что обыски в рамках уголовного производства проводятся и у других лиц.



"Никакого вмешательства в работу ТВ канала 1+1 не производится", - сказано в сообщении.







Как сообщал сайт "Комментарии", ранее журналист программы "Секретные материалы", которая выходит на телеканале "1+1", Владимир Тимофийчук сообщил про обыски в редакции. Следователь, в частности, требовал предоставить технические средства, которыми осуществлялась аудиозапись.

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