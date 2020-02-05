В редакции канала «1+1» проводят обыски

В редакции программы "Секретные материалы", которая выходит на телеканале "1+1", проводятся обыски. Об этом сообщил журналист программы Владимир Тимофийчук.



Тимофийчук организовал трансляцию того, что происходит в редакции.

Постановление на обыск выдал следственный судья Шевченковского районного суда Киева.



В ходе зачитывания постановления следователь потребовал от журналистов предоставить специальные технические средства, в частности диктофоны, на которые могла производиться запись. Речь идет о записи совещания у премьер-министра Алексея Гончарука с участием ряда министров, руководства Национального банка и представителя Офиса президента.



По мнению следствия, именно в этом офисе, по ул. Куреневской, 18, монтировались так называемые "пленки Гончарука".



Тимофийчук, в свою очередь, заявил, что у него нет технических средств, которые требует от него следователь.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский, который ранее был ведущим программы "Секретные материалы", утверждает, что за обысками стоит Служба безопасности. При этом главу СБУ Ивана Баканова нардеп назвал "идиотом".





Ранее "Комментарии" писали, что в сети появились две записи якобы закрытого совещания Гончарука с представителями правительства, Нацбанка по экономической ситуации в стране. Позже появилась третья часть записи.

В Кабмине подлинность материалов не подтвердили. Замглавы Офиса президента Юлия Ковалив свое участие на записи "прослушки" опровергла.

Алексей Гончарук в своем обращении опроверг подлинность записей и отметил, что "атаки" в медиа говорят о "правильном пути команды".

17 января Алексей Гончарук подал в отставку с должности премьер-министра Украины. Решение было принято после скандала с прослушкой совещания главы правительства с министрами и руководством Нацбанка. Президент Владимир Зеленский отставку не поддержал.



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