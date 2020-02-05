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Зеленский поручил Кабмину погасить долг по зарплатам шахтеров

Президент Владимир Зеленский указал сумму долга на начало года перед шахтерами в сумме 922 млн грн

5 февраля 2020, 23:59
Автор:

• Екатерина Белоброва

Зеленский поручил Кабмину погасить долг по зарплатам шахтеров

Президент Владимир Зеленский поручил правительству вплотную заняться решением острой проблемы непогашенной задолженности перед украинскими шахтерами в виде заработных плат и премий. Об этом передает пресс-служба Офиса главы государства.

Кроме того он отметил, что угольная промышленность требует реорганизации и внедрения соответствующих реформ, а также полной проверки условий, в которых трудятся ее рабочие.

"Ситуацию с задолженностями нужно урегулировать в ближайшее время, а также мы ожидаем от правительства комплексной программы реструктуризации угольной отрасли и результатов аудита состояния государственных шахт", - обозначил Зеленский.

Глава государства отметил, что на 1 января 2020 года долг по зарплатам шахтеров составил сумму в 922 миллиона гривен.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские села покроют мобильные интернет-операторы уже в ближайшие месяцы.


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-zasluhav-zvit-uryadu-shodo-vikonannya-uk-59601
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