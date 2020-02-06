В Украине сотня "штабов профи" ведет информационную войну на Facebook

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В Украине по состоянию на сентябрь 2019 существовало более 100 команд, которые занимаются информационными войнами в Facebook. Среди них 12-15 больших игроков – это технологические компании, команды политиков, креативные медиаклерки. Об этом на своей странице в Facebook написал политолог, член независимого пула экспертов ИНПОЛИТ Олег Постернак.
"В 2017 году Fb впервые обогнал в Украине по популярности
российские соцсети и составил 10 миллионов аккаунтов. Вместе с тем, начал
формироваться рынок манипуляции информацией в Facebook. В Украине по состоянию на сентябрь 2019 существовало более 100 команд, которые
занимаются информационными войнами в Facebook", - отметил он.
По его словам, для
создание большинства ботов компании воровали фото людей из России и Беларуси. "Для
более качественных ботов принимали европейцев. Натравливают на них программу-парсер, которая
ходит по соцсетям и скачивает нужные фото. Другая программа автоматически заводит
виртуальные телефонные номера. Также система автоматически рассылает запросы на
добавление друзей",- написал он.
"Отдельная команда занимается процессом ведения ботов. Он тоже полуавтоматический. Некоторые посты и комментарии райтеры пишут вручную и загоняют в программу, которая уже постит их там, где нужно", - добавил Постернак.
"Выращивания собственных армий Ломов, резкое увеличение количества
подписчиков за десятки тысяч долларов, массированный постинг нужных месседжей в
сеть псевдоинформационных страницах в Fb - основные функции коммуникационных
команд. В среднем типичный пользователь Facebook оставляет 5 комментариев и делает
один репост на месяц. Это результаты глобального исследования digital-трендов
компании We Are Social и платформы Hootsuite", - пишет он.
По его словам, считается, что для Fb важна активная
реакция на сообщение за короткий промежуток времени после его появления. Лучшее охвата
запись дает комментарий, потом репост, а потом обычные реакции. Комментарий еще
важен как оружие для формирования общего восприятия информации.
В 2019 г. соцсети как источник новостей для украинцев впервые обошли телевидение: 68% против 66%.
Как сообщало издание
"Комментарии", Facebook с 5 марта 2020 года Twitter будет обозначать и удалять фейковые посты.
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