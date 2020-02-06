Пенсии для жителей ОРДЛО: почему депутаты провалили законопроект

Верховная Рада (ВР) отправила 5 февраля на доработку законопроект, который предусматривал упрощение получения пенсии внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) и пенсионерами, живущим на временно оккупированных территориях Донбасса. Эксперты высказали изданию "Комментарии" мнения касательно такого шага украинских парламентариев.

Проект закона №2083-д предусматривал, среди прочего, отмену обязательной регистрации пенсионеров как ВПЛ для получения пенсий; предоставление людям, проживавшим на временно оккупированных территориях и не имевшим возможности платить страховые взносы, право докупить стаж без применения санкций (без удвоения суммы единого взноса); отмену срока выплаты задолженности по пенсиям (сейчас составляет три года); урегулировать особый режим и порядок получения пенсий для пенсионеров, которые остались проживать на временно оккупированных территориях Украины.



"Ответы проще, чем аргументы"

Правозащитник, юрист Общественного холдинг "Группа влияния" ("Група впливу") Мария Красненко напоминает результаты провального голосования за законопроект, предусматривающий механизм выплаты пенсии жителям временно оккупированных территорий: за - 184, против - 13, воздержались - 142, не голосовали - 51.

"И главными цифрами здесь не столько голоса "за", сколько те, кто были против (а их меньшинство), и те, кто воздержались (есть 142 депутата, которые не определились), – подчеркивает Мария Красненко. – Если говорить об аргументах против, прозвучавших в сессионном зале, то их собственное два. И ответы на них еще проще, чем сами аргументы".

В частности, по дефициту бюджета Пенсионного фонда Украины (ПФУ) следует сказать, отмечает эксперт, что невыплата пенсий отдельным гражданам не является решением. Ведь "долг" этим людям никуда не денется.

"Напомню, что пенсия – это имущество лица и должна быть выплачена, если не по воле государства, то по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), – подчеркивает правозащитник. – В свою очередь, призывы к "проверке на патриотизм" и не понимание кому мы платим – вообще не подпадает под рассмотрение и комментирование. Или мы знаем насколько любит Украину пенсионер из Харькова, Ужгорода, Киева или Одессы? А как насчет депутата? Каждый из них лоббирует интересы нашего с вами государства? Мы понимаем, что вопрос пенсий – очень чувствительный… Но это – вопрос политики государства и каждого украинца по отношению к своим гражданам и своим территориям, которые мы хотим вернуть".

"Выплата пенсий - обязанность государства"

Адвокат, юридический эксперт Татьяна Матяш отмечает, что по поводу ситуации с пенсиями жителям ОРДЛО нужно обратить внимание на два основных аспекта.

"Первый – это ЕСПЧ с решением, что пенсия является собственностью человека. Государство – всего лишь хранитель пенсии. При наступлении определенных условий (возраст, стаж, инвалидность) государство обязано платить пенсии. При любых условиях эта обязанность остается, – подчеркивает эксперт. – И пенсионные обязательства не относятся к социальной ответственности оккупанта. Это всё равно обязанность нашего государства".

Но есть, по словам Татьяны Матяш, и второй аспект: отсутствие возможности верификации (то есть проверки личности) и отсутствие банковской системы на оккупированных территориях. То есть, отсутствие возможности выплаты пенсий без выезда с территории ОРДЛО.

"Я считаю, варианта, механизма совмещающего обязанности с возможностями на сегодняшний день не проработали, – говорит адвокат. – Но и тот беспредел с замороженными пенсиями, которые не выплачиваются даже после верификации - нормальным назвать нельзя. Если бы ПФУ не просто возобновлял пенсии с момента верификации, но и выплачивал бы замороженный период, этот вопрос бы не возникал".

"Вся ответственность - на агрессоре"

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала считает, что выплачивать пенсии людям, проживающим в данный момент в ОРДЛО, не следует.

"Таким шагом мы легитимизируем главный месседж РФ (страны-агрессора!), что в Украине якобы "гражданский конфликт". Ведь если это временно оккупированные территории, то именно агрессор, который их оккупировал, несет за них ответственность, согласно международным конвенциям, – поясняет политолог. – И Украине важно не давать РФ никаких юридических возможностей формулировать, подкреплять месседжи о "гражданской войне". Иначе не сможем заставить агрессора со временем отвечать перед Международным трибуналом, не сумеем добиться компенсаций".

Что касается отвязки права получать пенсию от справки ВПЛ, то Виталий Бала считает необходимым найти механизмы, которые позволили бы людям легче получать пенсии. Но при этом подчеркивает важность разработать четкие критерии верификации таких граждан, в том числе приезжающих за пенсиями на подконтрольную территорию с временно оккупированной. Но устраивать каким-либо образом выплаты на оккупированной части Донбасса однозначно нельзя, уверен директор АМС.

Как сообщал портал "Комментарии", в Верховной Раде предлагают упростить получение пенсий жителями оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

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