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В Раде хотят упростить жителям ОРДЛО получение пенсий

Сейчас получение пенсий жителей ОРДЛО посредниками незаконно

сегодня, 14:05
Автор:

• Мария Чиренко

В Раде хотят упростить жителям ОРДЛО получение пенсий

В Верховной Раде предлагают упростить получение пенсий жителями оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом заявила глава комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова, передает "РБК-Украина".

Законопроект № 2083-Д предусматривает, что пенсию сможет получать посредник, у которого будет соответствующий документ, заверенный нотариально на подконтрольной Украине территории.

"Не смогут посредники получать пенсию, пока это не будет заверено нотариусом на нашей подконтрольной территории. А все действия нотариуса, которые происходят на той территории, не принимаются нашей стороной. Поэтому все происходящее (снятие выплат с пенсионных карточек посредниками, - ред.) происходит с нарушением действующего законодательства", - заявила Третьякова.

Как сообщал сайт "Комментарии", ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба заявил о том, что выплата пенсий жителям ОРДЛО пока что невозможна.

"Решение этой проблемы непосредственно завязано на процессе деоккупации. Будет там Пенсионный фонд, будут работать платежные системы, тогда можно будет что-то решить", - сказал чиновник.

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда сообщила, почему украинская власть на сегодняшний день не может выплачивать пенсии в оккупированном Донбассе.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/rade-nazvali-uslovie-vyplaty-pensiy-ordlo-1580900529.html
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