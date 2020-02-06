Киевсовет покажет нардепам Рады, как голосовать без "кнопкодаства"

Общественное движение "Честно" обратилось к секретарю Киевсовета с просьбой провести мастер-класс по персональному голосованию для нардепов. В Киевсовете такую идею поддержали и готовы все показать, сообщает "Украинская правда".

По слова секретаря Киевсовета Владимира Прокопива, они стали первым советом местным советом, который установил систему, которая исключает “кнопкодавство”.

“Я приглашаю народных избранников 11 февраля на 10 утра к нам сюда, и здесь мы покажем, что можно – и как это делается – голосовать честно", - сказал он.

Как сообщало издание "Комментарии", президент Владимир Зеленский подписал закон о введении ответственности за неперсональное голосование в Верховной Раде.



Законом вносятся изменения в Уголовный кодекс, закон "О статусе народного депутата" и Регламент Рады. В частности, за умышленное голосование депутатом вместо другого парламентария вводится уголовная ответственность. За кнопкодавство народным избранникам придется заплатить штраф в размере от 3 до 5 тыс. необлагаемых минимумов, что составляет от 51 до 85 тыс. гривен.

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