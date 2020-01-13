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Зеленский одобрил уголовную ответственность депутатов за кнопкодавство

Президент подписал соответствующий закон

сегодня, 16:03
Автор:

• Сергей Медведев

Президент Владимир Зеленский подписал закон  о введении ответственности за неперсональное голосование в Верховной Раде. Соответствующая информация опубликована на сайте главы государства.

Так, закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения личного голосования народными депутатами на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины" призван обеспечить выполнение депутатами их полномочий в аспекте персонального голосования.

"Законом вносятся изменения в Уголовный кодекс, закон "О статусе народного депутата" и Регламент Рады", – сообщили в пресс-службе. 

В частности, за умышленное голосование депутатом вместо другого парламентария вводится уголовная ответственность. За кнопкодавство народным избранникам придется заплатить штраф в размере от 3 до 5 тыс. необлагаемых минимумов, что составляет от 51 до 85 тыс. гривен.

Закон вступит в действие на следующий день после опубликования в газете "Голос Украины".

Как сообщал портал "Комментарии", Верховная Рада Украины 261 голосами "за" приняла во втором чтении и в целом законопроект №2148 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения персонального голосования народными депутатами Украины". 


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-zakon-shodo-vidpovidalnosti-narodnih-depu-59261
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