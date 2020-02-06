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Пристайко отреагировал на слухи о своей отставке

Глава МИД убежден, что эти разговоры "дым без огня"

сегодня, 19:39
Автор:

• Екатерина Белоброва

Пристайко отреагировал на слухи о своей отставке

Министр иностранных дел Вадим Пристайко не видит оснований для разговоров в Офисе президента  о своей возможной отставке и говорит, что все зависит от украинского гаранта Владимира Зеленского. Об этом глава МИД заявил во время совместного брифинга с главой МИД Дании, опубликованного на Facebook.

Что касается моей возможной отставки, я - профессиональный дипломат, я был в разных странах, работал, менял работу. И моя договоренность с президентом Зеленским была с самого начала, что мы работаем до тех пор, пока я могу быть полезен", - указал он, добавив, что между ним и главой государства не было разговора о возможной отставке.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперты рассматривали вероятность отставки премьер-министра Алексея Гончарука в свете разгоревшегося скандала с "прослушкой" в его кабинете.


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