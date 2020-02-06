Пристайко отреагировал на слухи о своей отставке

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Министр иностранных дел Вадим Пристайко не видит оснований для разговоров в Офисе президента о своей возможной отставке и говорит, что все зависит от украинского гаранта Владимира Зеленского. Об этом глава МИД заявил во время совместного брифинга с главой МИД Дании, опубликованного на Facebook.
Что касается моей возможной отставки, я - профессиональный дипломат, я был в разных странах, работал, менял работу. И моя договоренность с президентом Зеленским была с самого начала, что мы работаем до тех пор, пока я могу быть полезен", - указал он, добавив, что между ним и главой государства не было разговора о возможной отставке.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперты рассматривали вероятность отставки премьер-министра Алексея Гончарука в свете разгоревшегося скандала с "прослушкой" в его кабинете.
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