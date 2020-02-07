В Минкульте рассказали, почему украинские спортсмены должны ездить в Россию

Украинские спортсмены должны выступать, в том числе и в России, чтобы такие соревнования помогли им усовершенствовать свое мастерство и бороться за мировые награды. Об этом рассказал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, пишет “Интерфакс-Украина”.

По его словам, нужно различать выступление актеров и выступления спортсменов, и наши гимнасты должны принять участие в российском турнире, чтобы потом эффективно работать.

Также он отметил, что у спортсменов нет выбора, потому что за выступления они получают баллы. И в том случае, если спортсмен не выступает за рубежом, то он автоматически лишается баллов, а это сокращает его шансы получить высокие награды.

Как сообщало издание "Комментарии", две украинских спортсменки Ева Мелещук и Кристина Пограничная примут участие в соревнованиях по художественной гимнастике "Гран-при Москва 2020" с 7 по 9 февраля. Такое решение было принято тренерским штабом Сборной Украины.

Напомним, что 17 июля в столице правоохранители задержали туристическую мошенницу, по вине которой группа гимнасток не попала в Грецию.

Женщина долго скрывалась от правосудия по обвинению в присвоении денежных средств под видом оказания туристических услуг. Еще в феврале 2018 года она получила от родителей малолетних детей, занимающихся художественной гимнастикой в детских заведениях Оболонского района, сумму почти 90 тысяч гривен. Эти деньги она взяла якобы как уплату за 25 авиабилетов в Афины и обратно для поездки детей в оздоровительный лагерь.





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