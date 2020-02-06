Сборная Украины поедет в Россию на соревнования по художественной гимнастике

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9 404,58
ETH/USD
191,59
LTC/USD
71,27
USD/UAH
24,95
EUR/UAH
27,65
RUB/UAH
0,39
Две украинских спортсменки Ева Мелещук и Кристина Пограничная
примут участие в соревнованиях по художественной гимнастике "Гран-при
Москва 2020" с 7 по 9 февраля. Об этом сообщает сборная Украины в
Инстаграме
"Тренерским штабом Сборной Украины было принято решение
об участии наших спортсменок Мелещук Евы и Пограничной Кристины в Гран-при по
художественной гимнастике, Москва", – говорится в сообщении.
Как ранее сообщали "Комментарии", дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета приняла жесткое решение в отношении украинского спортсмена. Алексея Торохтия – тяжелоатлета, который взял "золото" на Олимпиаде в 2012 году в Лондоне, - лишили медали. В пресс-службе МОК говорят, что результаты чемпиона аннулировали из-за найденных в крови запрещенных веществ и нарушения им антидопинговых правил.
Напомним, американские ученые предоставили результаты исследование, которое подтвердило, что плавание является самый полезным видом спорта. Известно, что регулярная физическая активность полезна для всего организма, ведь спорт способствует здоровью сердечно-сосудистой системы, улучшает кровоснабжение мышц и укрепляет иммунитет.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости