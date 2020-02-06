Сборная Украины поедет в Россию на соревнования по художественной гимнастике

Две украинских спортсменки Ева Мелещук и Кристина Пограничная примут участие в соревнованиях по художественной гимнастике "Гран-при Москва 2020" с 7 по 9 февраля. Об этом сообщает сборная Украины в Инстаграме

"Тренерским штабом Сборной Украины было принято решение об участии наших спортсменок Мелещук Евы и Пограничной Кристины в Гран-при по художественной гимнастике, Москва", – говорится в сообщении.

исциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета приняла жесткое решение в отношении украинского спортсмена. Алексея Торохтия – тяжелоатлета, который взял "золото" на Олимпиаде в 2012 году в Лондоне, - лишили медали. В пресс-службе МОК говорят, что результаты чемпиона аннулировали из-за найденных в крови запрещенных веществ и нарушения им антидопинговых правил.

Как ранее сообщали "Комментарии", д

Напомним, американские ученые предоставили результаты исследование, которое подтвердило, что плавание является самый полезным видом спорта. Известно, что регулярная физическая активность полезна для всего организма, ведь спорт способствует здоровью сердечно-сосудистой системы, улучшает кровоснабжение мышц и укрепляет иммунитет.





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