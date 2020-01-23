Какой вид спорта оказался самым полезным для здоровья

Американские ученые предоставили результаты исследование, которое подтвердило, что плавание является самый полезным видом спорта. Об этом сообщает издание Express.

Известно, что регулярная физическая активность полезна для всего организма, ведь спорт способствует здоровью сердечно-сосудистой системы, улучшает кровоснабжение мышц и укрепляет иммунитет.

Специалисты провели эксперимент, участие в котором взяли около 40 тыс. мужчин разного возраста. За состояние здоровья добровольцев наблюдали на протяжении 32 лет. Результаты исследования показали, что люди, занимающиеся плаванием, на 50% снижают риск смерти, по сравнению с бегом и ходьбой. Куратор исследования был удивлен, так как ранее считалось, что именно бег существенно снижает риск развития сердечных проблем.

Эксперты подчеркнули, что плавание помогает нормализовать давление, укрепить мышцы спины и пресса, что особенно важно для людей, придерживающихся сидячего образа жизни. Также плавание служит идеальной профилактикой для различных заболеваний.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какое время является лучшим для занятий спортом.

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