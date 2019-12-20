МОК отобрал золотую медаль Олимпиады-2012 у украинского спортсмена

Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета приняла жесткое решение в отношении украинского спортсмена. Алексея Торохтия – тяжелоатлета, который взял "золото" на Олимпиаде в 2012 году в Лондоне, - лишили медали. В пресс-службе МОК говорят, что результаты чемпиона аннулировали из-за найденных в крови запрещенных веществ и нарушения им антидопинговых правил.

Напомним, что семь лет назад наш тяжеловес одержал первенство в категории до 105 килограмм. Впрочем, Торохтий не прошел повторные пробы на допинг, поэтому его результат сейчас аннулировали. МОК обязал спортсмена вернуть "золото", диплом и чемпионский значок.

Напомним, год назад IWF (Международная федерация тяжелой атлетики) временно отстранила Алексея Торохтия от соревнований в связи с вышеупомянутой проверкой после Олимпиады-2012. Тогда тяжеловеса отстранили от спорта на два года, и вернуться в атлетику он сможет в декабре 2020-го.



Как ранее сообщали "Комментарии", украинский баскетболист временно отстранен от участия в соревнованиях из-за допинг-теста.





