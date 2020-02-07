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В «Слуге народа» сожалеют, но пенсионный возраст придется поднимать

Пенсионный возраст придется поднимать, чтобы повысить пенсии

сегодня, 12:55
Автор:

• Наталья Шевченко

В «Слуге народа» сожалеют, но пенсионный возраст придется поднимать

Повышение пенсионного возраста - неизбежный процесс. Выровнять солидарный уровень пенсий можно только путем увеличения пенсионного возраста. Об этом сказала глава парламентского комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова, пишет "Экономическая правда".

"Есть исследования Всемирного банка. В нем говорится о том, что в 2030 году при параметрах нынешней солидарной системы у нас пенсию по формуле будут получать 40% граждан. Все остальные будут получать минимальную пенсию", - сказала она.

По словам политика, одной из ошибок было включение в солидарную систему физлиц-предпринимателей, которые "платят около 800 грн единого налога, а претендуют на 1600 грн минимальной пенсии".

"Наши дети будут платить налогов больше, чтобы удерживать тех, кто платит налогов меньше. Не нужно было ФЛП вводить в систему пенсионного обеспечения. Это можно было делать через 10-20 лет. В ЕС начали включать самозанятых в пенсионную систему с 2000-х годов, когда стали богаче", - рассказала Третьякова.

 По ее оценкам, если оставить ситуацию, как есть, то постепенно ситуация будет ухудшаться.

"Или мы будем садиться на плечи налогоплательщиков, или сейчас делаем накопительную систему и выравниваем ситуацию. Выровнять солидарный уровень мы можем только путем увеличения пенсионного возраста", - сказала Третьякова.

По данным Пенсионного фонда, в Украине на сегодняшний день около 11,3 млн пенсионеров. Минимальная пенсия на сегодняшний день составляет 1638 грн, средняя - 3019 грн, а размер максимальной - 16 380 гривен.

Как сообщало издание "Комментарии", с 2011 года пенсионный возраст начали повышать ежегодно на шесть месяцев. В 2019 году женщины  могли уйти на пенсию в 59 лет. Планировалось, что в 2021 году пенсионный возраст для женщин вырастет до 60 лет.


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Источник: https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2020/02/6/656612/
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