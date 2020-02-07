Жена Луценко устроила зажигательные танцы в торговом центре

Экс-нардеп Ирина Луценко лихо отплясывала с гигантской пандой. Видео опубликовал в соцсети Facebook ее муж экс-генпрокурор Юрий Луценко и таким образом поздравил ее с Днем рождения.

"Танцуй, люби, пой, живи, самый большой приз моей жизни", -подписал Луценко.

Как сообщал сайт "Комментарии", 12 ноября нардеп от "Европейской Солидарности" Ирина Луценко сложила с себя депутатские полномочия. Новым депутатом согласно партийному списку должна была стать Наталья Бойко, которая была назначена советником премьер-министра Алексея Гончарука. Следующим в списке идет Владимир Вятрович.

Ранее вице-президент Фонда поддержки демократических инициатив Юрий Гончаренко призвал кандидатов в депутаты по общенациональному многомандатному избирательному округу от партии "Европейская Солидарность" Артура Герасимова и Ирину Луценко отказаться от мандатов.

Как отметил Гончаренко в своем Facebook, отказ политиков от мандатов гарантирует попадание в парламент директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича.





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