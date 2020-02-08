Все просто: у Зеленского назвали цель земельной реформы

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Уполномоченный президента по вопросам земли Роман Лещенко заявил, что целью открытия рынка земли сельскохозяйственного назначения является легализация земельных отношений. Об этом он сказал в эфире телепрограммы "Свобода слова Савика Шустера".
"На сегодня цель у нас одна и простая: это качественные земельные отношения, легализация всего того, что происходит. Мы хотим навести порядок в своем доме", - подчеркнул он.
По словам Лещенко, в рамках реформы будет наведен порядок в земельном кадастре, правилах регистрации и земельных аукционах. Также будут запрещены все манипуляции и спекуляции.
"Реформа не ради реформы. А реформа ради того, чтобы дать экономический толчок стране, чтобы был собственник на земле, чтобы заботился об этой земле и дал возможность развиваться всем: и малому, и среднему, и крупному товаропроизводителю", - сказал уполномоченный.
Кроме того, остальные "земельные" законы будут приняты в пакете и не вступят в силу до подготовки нормативной базы.
В то же время Лещенко подчеркнул, что если законопроект о рынке земли не будет соответствовать интересам народа, то президент Владимир Зеленский не будет его подписывать.
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