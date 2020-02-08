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Все просто: у Зеленского назвали цель земельной реформы

Представитель президента заявил, что Зеленский не подпишет закон о рынке земли, если документ будет антинародным

сегодня, 08:15
Автор:

• Мария Чиренко

Все просто: у Зеленского назвали цель земельной реформы

Уполномоченный президента по вопросам земли Роман Лещенко заявил, что целью открытия рынка земли сельскохозяйственного назначения является легализация земельных отношений. Об этом он сказал в эфире телепрограммы "Свобода слова Савика Шустера".

"На сегодня цель у нас одна и простая: это качественные земельные отношения, легализация всего того, что происходит. Мы хотим навести порядок в своем доме", - подчеркнул он.

По словам Лещенко, в рамках реформы будет наведен порядок в земельном кадастре, правилах регистрации и земельных аукционах. Также будут запрещены все манипуляции и спекуляции. 

"Реформа не ради реформы. А реформа ради того, чтобы дать экономический толчок стране, чтобы был собственник на земле, чтобы заботился об этой земле и дал возможность развиваться всем: и малому, и среднему, и крупному товаропроизводителю", - сказал уполномоченный.

Кроме того, остальные "земельные" законы будут приняты в пакете и не вступят в силу до подготовки нормативной базы.

В то же время Лещенко подчеркнул, что если законопроект о рынке земли не будет соответствовать интересам народа, то президент Владимир Зеленский не будет его подписывать.

Как ранее сообщали "Комментарии", после запуска рынка земли украинцы могут остаться без субсидий.

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